Влад Ефимов «Гребля Украины» из Рачице

19 июня в чешском Рачице начнется чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. К вашему вниманию превью первого из двух главнейших стартов года (в августе – чемпионат мира).

СОСТАВ КОМАНДЫ

Итак, в Рачице в составе сборной Украины, которую с этого года снова возглавил Юрий ЧЕБАН, отправились 18 спортсменов.

Цвета сборной в Чехии защищают как титулованные спортсмены, так и талантливая молодежь, которая уже успела заявить о себе на международном уровне.

Среди титулованных – многократная призерка Олимпиады, чемпионка мира и Европы Людмила Лузан, бронзовый призер Олимпиады Дмитрий Янчук, чемпионы мира Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов, Андрей Рыбачок, чемпион Европы Александр Зайцев, победительница Европейских Игр Валерия Терета, многократная призерка чемпионатов Европы Мария Повх, призер чемпионата Европы Павел Алтухов, а также Елена Цыганкова, которая в этом месяце стала чемпионкой Европы по марафону.

Среди молодежи отметим дебютантку чемпионата Европы Ирину Федоров, а также Иванну Дьяченко – эти спортсменки завоевали медали на майском этапе Кубка мира, причем Федорова стала серебряной призеркой в олимпийском виде.

Впрочем, мы понимаем, что титулы сами по себе ничего не значат, все зависит от подготовленности спортсменов/экипажей непосредственно к старту. Поэтому далее об этом.

ЖЕНСКОЕ КАНОЭ

Женское каноэ во главе с Людмилой Лузан, начиная с 2021 года, является наиболее медалеемким видом сборной Украины – награды всех международных соревнований в различных видах программы. Многие из них завоеваны в экипаже с Анастасией Рыбачок (Четвериковой), которая сейчас во втором декрете, так что на арене новые лица.

Впрочем, Валерия Терета таким стала в 2023 году, когда с Людмилой Лузан выиграла Европейские игры в олимпийской двойке (500 м), а вот Ирина Федорова, имеющая в коллекции десяток медалей чемпионатов Европы и мира среди молодежи и юниоров, получила возможность заявить среди взрослых о себе только в мае, на Кубке мира, и сделала это успешно, в частности экипаж Федорова/Терета завоевал серебро на дистанции 200 м. Тем не менее, в поисках сильнейшего экипажа, прежде всего, в олимпийском виде, уже с прицелом на Лос-Анджелес-2028, тренерский штаб решил попробовать вариант с участием двух сильнейших (по итогам Кубка Украины) одиночниц – Лузан/Федорова, который дебютирует уже на чемпионате Европы. Очень интересно будет увидеть этот экипаж в деле.

Что касается медалей, если все будет хорошо, можно ожидать от девушек 3-4 награды.

МУЖСКАЯ БАЙДАРКА

Мужская байдарка после многолетнего перерыва заявила о себе в олимпийских видах только в прошлом цикле, но заявила так, что три года подряд поднималась на пьедестал чемпионатов мира в олимпийском классе, чего не удавалось ещё никому в постсоветской истории украинской гребли. В Париже-2024 мужская четвёрка подтвердила свой класс, остановившись в шаге от медалей.

Осенью завершил карьеру Иван Семикин – один из «Energy Circle» (именно под таким брендом ребята выступали на протяжении трёх сезонов), и на первом международном старте года (Кубке мира) мы увидели новые экипажи – кандидаты были отобраны на Кубке Украины, экипажи испытаны во время подготовки.

В итоге компанию олимпийцам Олегу Кухарику, Игорю Трунову и Дмитрию Даниленко, вполне логично, составил в четвёрке один из сильнейших одиночников Украины последних лет Александр Зайцев. Также был испытан экипаж Кухарик/Зайцев.

Итак, в Познани мы увидели две замены в квартете: кроме Зайцева на 3-м номере, старший тренер сборной Александр Симонов решил поменять позициями Дмитрия Даниленко (он стал загребным) и Олега Кухарика (перешел на второй номер). Но изменения, судя по всему, не оправдали ожиданий – самый титулованный украинский байдарочник периода независимости снова стал первым номером. Также было решено вернуться к проверенной двойке Олег Кухарик/Игорь Трунов – экипажу, который стал победителем Европейских игр-2023, но в Париже-2024 в финал не попал.

Таким образом, видим украинцев в числе претендентов на медали в трёх видах программы: кроме K4-500 и K2-500, ещё K1-200, где Александр Зайцев будет защищать титул чемпиона Европы.

МУЖСКОЕ КАНОЭ

Мужчины-каноисты в последние годы, к сожалению, не радуют успехами в олимпийских видах программы, а именно медали Олимпиады, как мы знаем, являются целью работы всей гребной общины Украины. Уже в период подготовки главный тренер сборной Юрий Чебан поставил перед старшими тренерами задачу испытать как можно больше вариантов экипажей, чтобы найти сильнейший. Кубок Украины не порадовал результатами – пять экипажей заехали примерно в одно время, причём время далёкое от модельного на данном этапе сезона (1.44-1.45 вместо 1.42), так что поиски продолжились в период подготовки к Кубку мира, и в итоге в Познань отправились два экипажа - Тарас Мазовский/Андрей Рыбачок и Виталий Вергелес/Тарас Мищук, которые в очном споре определили участника Евро. Мазовский с Рыбачком в итоге заняли 7-е место, а в полуфинале были близки к выходу из «1.40» - именно за этим показателем начинается борьба за медали на больших международных стартах.

Что касается «каноэ-одиночки, 1000 м», то тренерский штаб продолжает верить в участника 3-х Олимпийских игр Павла Алтухова, и высоко оценивает его готовность к нынешнему Евро. Кроме того, канал в Рачице является счастливым для него – именно здесь, в 2015 году, он завоевал две медали - бронзу в обоих одиночках.

Вполне можем рассчитывать на выход в финал и соответственно борьбу за медали. Как и в спринте, где выступает серебряный призёр этапа Кубка мира в Познани Андрей Рыбачок.

ЖЕНСКАЯБАЙДАРКА

К сожалению, олимпийская женская байдарка в предыдущем цикле, можно сказать, находилась в упадке, хотя, конечно, были отдельные успехи – такие как участие Марии Пох в Париже-2024.

В этом году это направление возглавила, наверное, самая ожидаемая в этом смысле специалистка – олимпийская чемпионка Инна Осипенко-Радомская. Это, можно сказать, ее возвращение в сборную Украины – в 2012 году она, на общественных началах, начала заниматься плеядой молодых и перспективных байдарочниц, и тогда это дало серьёзный толчок женской байдарке.

Сейчас новый этап развития, главная цель которого медали Олимпийских игр-2028. Поэтому в начале этого долгого пути, в период подготовки, уже был проделан большой объем работы с новой плеядой байдарочниц, где из поколения-2012 осталась только Мария Пох (основу сборной Украины составляют спортсменки молодежной сборной).

На этапе Кубка мира были получены первые результаты и, соответственно, информация для дальнейшей работы. Есть медаль: серебро – 21-летней Иванны Дьяченко на 200-метровке, пусть и неолимпийская, но, в любом случае, это куча позитивных эмоций и хороший импульс для дальнейшей работы.

Что касается экипажей, то ближайшим к финалу – на расстоянии 0,4 (!) секунды – была четверка – Иванна Дьяченко/ Снежана Сталинова/ Мария Пох/ Анна Павлова. Двойке Мария Пох/ Анна Павлова до финала не хватило 2-х секунд, так что на чемпионате Европы было решено попробовать экипаж, где на втором номере вместо Павловой – Сталинова, которая в конце мая отлично проявила себя на молодежном чемпионате Украины, в частности выиграв с высокими секундами 500-метровку (1.52,10).

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ И РАЧИЦЕ

Лидером медального зачета на чемпионатах Европы является участница нынешнего Евро, каноистка Людмила Лузан, в активе которой 3 золотых, 3 серебряных и 2 серебряных.

Среди 19 спортсменов сборной Украины 9 медалистов чемпионата Европы разных лет, причем 3 из них – байдарочница Мария ПОВХ, а также каноисты Дмитрий Янчук и Павел Алтухов, завоевали медали на предыдущем Евро, которое проходило в Рачице – в 2015 году. Отметим, что Дмитрий тогда завоевал тогда полный комплект медалей – золото в «С2-1000», которая тогда входила в олимпийскую программу, серебро в «С2-500» и бронзу в «С4-1000», и был признан спортсменом месяца по версии НОК Украины.

Кстати, Рачице-2015 стал одним из самых успешных для сборной Украины чемпионатов Европы (второй по количеству – 6 медалей против 8-ми в Познани-2021).

И еще один факт. Именно в Рачице, тоже на чемпионате Европы, в 2006 году свою первую «взрослую» медаль на крупных международных соревнованиях завоевал нынешний главный тренер сборной Украины Юрий Чебан, который стал тогда бронзовым призером на дистанции 500 м.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Сборная Украины будет представлена во всех 23-х видах программы, как и всего две сборные – Испании и Венгрии: 10 – олимпийских, 13 – неолимпийских.

В первые два дня соревнований состоятся только предыдущие и полуфинальные заезды, втретий и четвертый дни (21-22 июня) – только финалы.

В восьми видах сразу состоятся финалы: помимо дистанции 5000 м, это три вида женского каноэ (С2-200, С2-500, С1-500), а также «каноэ-четверка, микст».

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

За историю участия в чемпионатах Европы украинские гребцы завоевали 63 медали (10 золотых, 16 серебряных, 31 бронзовая), 16 из которых в олимпийских видах программы. Представители байдарок завоевали 20 медалей, каноэ – 43. 25 наград на счету женщин, 38 – у мужчин.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Все гонки будут показаны в прямом эфире: первые два дня – на канале https://www.youtube.com/CanoeEurope, финалы – на сайте https://www.olympics.com/en/olympic-channel.

О результатах в режиме-онлайн вы можете узнать на специальном сайте.

Также в Рачице работает ваш покорный слуга, так что вас ждут ежедневные обзоры, интересные интервью и фотографии с места событий.

РАСПИСАНИЕ ФИНАЛОВ

21 июня. 11 финалов

11:37. Каноэ-одиночка. 1000 м. Мужчины. Павел Алтухов

11:48. Байдарка-одиночка. 1000 м. Владислав Волошин

12:40. Каноэ-одиночка. 200 м. Женщины. Людмила Лузан

12:49. Каноэ-одиночка. 200 м. Мужчины. Андрей Рыбачок

13:05. Байдарка-четверка. 500 м. Мужчины. Олег Кухарик/ Дмитрий Даниленко/ Игорь Трунов/ Александр Зайцев

13:14. Байдарка-четверка. 500 м. Мужчины. Иванна Дьяченко/ Снежана Сталинова/ Мария Повх/ Анна Павлова

15:37. Каноэ-двойка. 200 м. Женщины*. Людмила Лузан/ Ирина Федоров

15:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Женщины. Иванна Дьяченко

16:45. Байдарка-одиночка. 1000 м. Женщины. Анна Павлова

17:05. Байдарка-одиночка. 500 м. Мужчины. Владислав Волошин

17:14. Каноэ-четверка. Микст. 500 м*. Валерия Терета/ Тарас Мазовский/ Елена Цыганкова/ Дмитрий Янчук.

22 июня. 12 финалов

10.06. Каноэ-одиночка. 500 м. Павел Алтухов

10:15. Каноэ-одиночка. 500 м. Женщины*. Людмила Лузан

11:37. Байдарка-одиночка. 500 м. Женщины. Наталья Докионко

11:46. Байдарка-одиночка. 200 м. Мужчины. Александр Зайцев

12:36. Каноэ-двойка. 500 м*. Женщины. Людмила Лузан/ Ирина Федоров

12:45. Байдарка-двойка. 500 м. Мужчины. Олег Кухарик/ Игорь Трунов

13:01. Каноэ-двойка. 500 м. Мужчины. Тарас Мазовский/ Андрей Рыбачок

13:10. Байдарка-двойка. 500 м. Женщины. Мария Повх/ Снежана Сталинова

Вечерняя сессия

15:37. Каноэ-одиночка. 5000 м. Женщины*. Елена Цыганкова

16:10. Каноэ-одиночка. 5000 м. Мужчины*. Павел Алтухов

16:50. Байдарка-одиночка. 5000 м. Женщины*. Мария Повх

17:25. Байдарка-одиночка. 5000 м. Мужчины*. Виталий Брезицкий

Условные обозначения: * - прямой финал

Полужирным выделены олимпийские виды программы