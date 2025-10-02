Владимир Кириченко

Многократная победительница этапов Кубка мира, обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках, шведская лыжница Линн Сван в интервью Expressen рассказала, как отнесётся к тому, если российских спортсменов допустят на Олимпийские игры-2026.

Как бы вы отнеслись к тому, если бы вам пришлось соревноваться с российскими лыжниками на Олимпиаде?

«Мой ответ — тогда я не хочу соревноваться. Однако я не знаю, как буду себя чувствовать, если окажусь на старте Олимпийских игр и они будут там. Возможно, я буду в суперформе, а у меня ещё никогда не было медалей на Олимпиаде. Но я могу лишь надеяться, что у меня хватит твёрдости в тот момент. Потому что последнее, чего я хочу, — это потерять свою принципиальность в таком вопросе. Есть вещи важнее спорта».

21 октября состоится внеочередное заседание совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), на котором будет решено, допустить ли российских спортсменов к отбору на Олимпийские игры-2026.

