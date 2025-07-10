Денис Седашов

Ирландский велогонщик Бен Хили из команды EF Education–EasyPost стал победителем шестого этапа Tour de France-2025, который состоялся 10 июля. Спортсмены преодолели 201,5 км от Байе до Вир-Нормандии.

Хили оторвался от пелотона за 40 км до финиша и финишировал первым с большим отрывом — опередил американца Куинна Симмонса (Lidl–Trek) на 2 минуты 44 секунды. Третьим стал австралиец Майкл Сторер (Tudor Cycling).

HE DID IT

Ben Healy takes his first stage win in Vire Normandie



Ben Healy remporte sa première victoire d'étape sur le Tour #TDF2025 l @Continental_fr pic.twitter.com/3QAWuPwRHI — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2025

Матьё ван дер Пул (Alpecin–Deceuninck), который финишировал восьмым, вернул себе жёлтую майку лидера общего зачёта, опередив Тадея Погачара на одну секунду.

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