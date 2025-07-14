Саймон Йейтс триумфует на Тур де Франс в День взятия Бастилии
Ирландец Бен Хили отобрал жёлтую майку лидера у Тадея Погачара
около 1 часа назад
Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Visma Lease a Bike стал победителем 10-го этапа Тур де Франс-2025, который прошел 14 июля — в национальный праздник Франции, День взятия Бастилии. Победы на таких этапах считаются особенно престижными.
Йейтс опередил в финишном спринте нидерландца Таймена Аренсмана (Ineos Grenadiers) на 9 секунд.
Третьим финишировал ирландец Бен Хили (EF Education EasyPost), который благодаря результату захватил лидерство в генеральной классификации, отобрав желтую майку у Тадея Погачара.
Этап длиной 165 км прошел между Эннезом и Ле Мон Дором.
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