Денис Седашов

Британский велогонщик Саймон Йейтс из команды Visma Lease a Bike стал победителем 10-го этапа Тур де Франс-2025, который прошел 14 июля — в национальный праздник Франции, День взятия Бастилии. Победы на таких этапах считаются особенно престижными.

Йейтс опередил в финишном спринте нидерландца Таймена Аренсмана (Ineos Grenadiers) на 9 секунд.

@SimonYatess held off @ThymenArensman. A look back at the final km of this 10th stage of the #TDF2025.



@SimonYatess a résisté à @ThymenArensman. Retour sur le dernier km de cette 10ème étape du #TDF2025. pic.twitter.com/XFfYsltmkf — Tour de France™ (@LeTour) July 14, 2025

Третьим финишировал ирландец Бен Хили (EF Education EasyPost), который благодаря результату захватил лидерство в генеральной классификации, отобрав желтую майку у Тадея Погачара.

Этап длиной 165 км прошел между Эннезом и Ле Мон Дором.

В честь старта Тур де Франс XSPORT показывает документальный сериал о легендарном соревновании. Он рассказывает о элитных командах, соревнующихся в самой изнурительной велогонке мира.

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