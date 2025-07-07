Денис Седашов

Бельгийский велогонщик команды Soudal Quick-Step Тим Мерлир стал победителем третьего этапа Тур де Франс-2025. Спортсмены преодолевали 178 км дистанции из Валансьена до Дюнкерка.

Мерлир буквально на несколько сантиметров обошел итальянца Джонатана Милана из команды Lidl–Trek. Третье место занял немец Фил Баухаус (Bahrain Victorious).

Это вторая победа Тима Мерлира на этапах Тур де Франс в карьере — первую он одержал в 2021 году.

Желтую майку лидера общего зачета сохранил нидерландский велогонщик Маттье ван дер Пул из команды Alpecin-Deceuninck.

В честь старта Тур де Франс XSPORT показывает документальный сериал о легендарном соревновании. Он рассказывает об элитных командах, которые соревнуются в самой изнурительной велогонке мира.

Сериал погружает зрителя в закулисную жизнь самой известной велогонки мира. Камеры сопровождают команды, спортсменов, тренеров и врачей во время Тур де Франс, показывая драму, эмоции и невероятное физическое напряжение изнутри. Вы увидите, что стоит за каждым этапом, победой или поражением, раскроете для себя настоящие характеры гонщиков и динамику внутри команд. Это не просто про спорт — это про человеческую выносливость, стратегию и жажду победы.

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