EFC поддержала позицию ФФУ о недопустимости участия в соревнованиях так называемых нейтральных команд, а также о неподобающей процедуре проверки спортсменов на предмет нейтральности — сообщает официальный сайт Федерации фехтования Украины.

Бюро Европейской конфедерации фехтования (EFC) опубликовало открытое письмо, в котором подтвердило свою приверженность принципам мира и справедливости, а также призвало к прозрачному диалогу в ответ на официальное заявление Международной федерации фехтования (FIE) от 11 июля 2025 года, в котором под прикрытием утверждения, что «фехтование выбирает мир», говорилось о необоснованном упрощении критериев получения атлетами «нейтрального статуса».

EFC напоминает, что Федерация фехтования РФ остается отстраненной от членства в Европейской конфедерации фехтования после незаконной аннексии украинских клубов Олимпийским комитетом России — действие, которое не только нарушает международные спортивные нормы, но и привело к отстранению Российского НОК Международным олимпийским комитетом (МОК).

В своем письме EFC выражает обеспокоенность тем, что голоса европейской зоны, единственной, которая непосредственно пострадала от действий России против Украины, фактически были устранены FIE из процесса принятия критически важных решений.

EFC призывает к независимой и прозрачной процедуре проверки спортсменов на соответствие «нейтральному статусу» и выступает категорически против допуска к соревнованиям «нейтральных команд» согласно рекомендациям МОК!

С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте EFC: