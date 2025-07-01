Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан рассказала, когда стоит ожидать ее возвращения к соревнованиям. Фехтовальщицу цитирует Суспільне Спорт:

Готовлюсь вернуться на дорожку. В моем случае это нужно делать за два-три месяца. Возможно, даже за четыре. У меня уже есть определенный опыт в фехтовании, и тело требует много ухода в плане подготовки. Поэтому если хочу возвращаться, то уже в хорошей форме.

Можно сказать, что была не как тренер, а партнер в команде, которая пока вне дорожки. Мы команда не только на дорожке, но и вне ее. Поэтому я всегда рада помочь девушкам. Могла немного почувствовать себя тренером, но все же считаю себя членом команды.