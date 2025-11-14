Сергей Разумовский

Завершились все матчи игрового дня четверга, 13 ноября, в европейской квалификации на чемпионат мира-2026.

В группе F Венгрия на выезде одержала важную минимальную победу над Арменией благодаря голу Варги на 33-й минуте. Ирландия же дома сенсационно обыграла Португалию – благодаря дублю Парротта уже в первом тайме. Ситуация осложнилась для португальцев ещё больше после шокирующего удаления Криштиану Роналду на 61-й минуте.

Перед последним туром сборная Португалии осталась лидером квартета с 10 очками. Венгрия (8) сохранила теоретические шансы на прямую путевку. В спину ей в борьбе за плей-офф дышит Ирландия (7).

Чемпионат мира-2026. Европейская квалификация

Группа F

Армения – Венгрия 0:1

Гол: Варга, 33

Ирландия – Португалия 2:0

Голы: Парротт, 17, 45

Удаление: Роналду, 61

В группе I Норвегия на своём поле уверенно разгромила Эстонию. Дубль Серлота в начале второго тайма, а также два гола Эрлинга Холанда (уже 14 в отборочном цикле!) стали решающими. Гости ответили лишь точным ударом Саармы.

Италия в гостях долго не могла сломить оборону Молдовы, но в конце встречи Манчини и Эспозито принесли «Скуадре адзурре» трудовую победу. Интересно, что матч обслужила украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакoиным.

Норвегия продолжает идти со стопроцентным показателем, на 99,9% гарантировав себе прямую путёвку на Мундиаль. Чтобы воспрепятствовать этому, Италии (18 очков) следует в последнем туре громить конкурента с разницей в 17 (!) мячей.

Группа I

Норвегия – Эстония 4:1

Голы: Серлот, 50, 52, Холанд, 56, 62 – Саарма, 64

Молдова – Италия 0:2

Голы: Манчини, 88, Ф. Эспозито, 90+2

В группе K сборная Англии в родных стенах без особых проблем разобралась с Сербией. Сака открыл счёт в первом тайме, а окончательный результат в конце матча установил Эзе. Албания на выезде одержала минимальную победу над Андоррой благодаря голу Асслани в середине второго тайма.

Сборная Англии набрала 21 очко, не потеряв ни одного балла. Команда точно сыграет на чемпионате мира-2026. Албания (14) сенсационно лишила Сербию (10) места в плей-офф.

Группа K

Англия – Сербия 2:0

Голы: Сака, 28, Эзе, 90

Андорра – Албания 0:1

Гол: Асслани, 67