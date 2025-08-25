Сергей Стаднюк

Во втором туре английской Премьер-лиги Ливерпуль на выезде одолел Ньюкасл.

Все начиналось просто прекрасно для «красных». Гости повели благодаря голу Райана Гравенберха в первом тайме. Арбитр показал Гордону прямую красную карточку «в раздевалку» после просмотра VAR. Сразу после перерыва Юго Экитике удвоил преимущество мерсисайдцев.

Однако хозяева смогли вернуть интригу: сначала Бруну Гимараес сократил отставание, а ближе к концу Осула вообще сравнял счёт. Казалось, что матч завершится ничьей, однако на 100-й минуте 16-летний Нгумоха принес победу подопечным Арне Слота.

Ливерпуль пока набирает максимум очков. Ньюкасл в активе имеет лишь одно.

АПЛ, второй тур

Ньюкасл – Ливерпуль 2:3

Голы: Бруно Гимараес, 57, Осула, 88 – Гравенберх, 35, Экитике, 46, Нгумоха, 90+10

Ньюкасл: Поуп, Триппьер (Холл, 77), Шер (Тшау, 82), Бёрн, Ливраменто, Бруно, Тонали (Майли, 66), Жоелинтон (Ремзи, 76), Эланга, Гордон, Барнс (Осула, 77).

Ливерпуль: Алиссон, Собослай, Конате, ван Дейк, Керкез, Джонс (Эллиотт, 90+6), Гравенберх, Салах (Эндо, 90+12), Виртц (Брэдли, 80), Гакпо (Нгумоха, 90+6), Экитике (Кьеза, 80).

Предупреждения: Бёрн, 44, Бруно Гимараес, 48 – Гравенберх, 8, Конате, 25, Брэдли, 87

Удаления: Гордон, 45+3

Обзор матча будет доступен на странице события Ньюкасл – Ливерпуль.