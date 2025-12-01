Сергей Разумовский

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (0:0) центральный защитник Карпат Владимир Адамюк на 54-й минуте был вынужден попросить замену из-за травмы задней поверхности бедра. После детального осмотра медицинский штаб пришел к выводу, что повреждение оказалось более серьезным, чем казалось сначала. Об этом сообщает Sport.ua.

По предварительной информации, опытный защитник не сможет помочь команде до конца календарного года. Ожидается, что Адамюк вернется к работе уже во время зимней подготовки ко второй части сезона. Один из этапов тренировочного сбора Карпаты планируют провести в Испании, где защитник должен полностью восстановиться и набрать оптимальные кондиции.

Положительной новостью для львовского клуба является возвращение в строй голкипера Андрея Кличука. Вратарь полностью вылечил повреждение руки и уже первого декабря намерен начать тренировки в общей группе, постепенно готовясь к официальным матчам.

На данный момент команда Владислава Лупашко занимает девятую позицию в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 19 очков. В 15-м туре чемпионата Карпаты 5 декабря проведут выездной матч против Зори, где попытаются улучшить свое положение, уже с учетом кадровых потерь и возвращения Кличука.

