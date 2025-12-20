Опытный бразильский защитник Тьяго Силва может снова сыграть в европейском футболе. По информации журналиста и инсайдера Николо Скиры, футболист находится в активных переговорах с Порту об заключении контракта, который будет действовать до июня 2026 года.

Отмечается, что будущая сделка может содержать опцию продления еще на один сезон — до лета 2027 года. Таким образом, португальский клуб рассматривает Силву как потенциальное усиление оборонительной линии с учетом его огромного опыта.

Ранее Тьяго Силва оставил Флуминенсе в статусе свободного агента. В составе бразильского клуба защитник провел 212 матчей, отличился 19 забитыми мячами и выполнял роль капитана команды.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Тьяго Силвы оценивается в 600 тысяч евро.