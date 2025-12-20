Павел Василенко

Вокруг будущего Эрлинга Холанда снова вспыхнули громкие слухи. Норвежский бомбардир имеет действующий контракт с Манчестер Сити до 2034 года, однако в нем предусмотрен пункт о возможном выходе – именно он и стал основой для новой волны спекуляций.

Последним поводом для разговоров стал матч на «Бернабеу», где Холанд забил победный мяч в ворота мадридского Реала (2:1). Но внимание привлекла не столько сама гол, сколько реакция форварда. Реализовав пенальти, он не стал праздновать – просто остановился, спокойно ушел с легкой улыбкой, словно ничего особенного не произошло.

После финального свистка журналисты CBS Sports поинтересовались причиной такого сдержанного поведения.

«Я просто вынужден был так сделать. Это было первое, что пришло в голову. Я вообще не планирую празднование голов. Если начну – у меня, наверное, будет самая долгая голевая засуха в истории. Я ничего не планирую, но это празднование я скопировал из фильма «Троя», из образа Ахиллеса. Он просто идет, как будто ничего не произошло. Вот и все», – объяснил Холанд.

Позже в эфире TNT Sports норвежец отдельно высказался о самом стадионе и атмосфере в Мадриде.

«Это место, где очень хочется играть. Здесь невероятно», – признался нападающий.

Именно эти слова еще больше подогрели слухи о возможном переходе Холанда в Реал. Президент «сливочных» давно мечтает собрать в одной команде Холанда и Килиана Мбаппе, создав самый мощный атакующий дуэт в мировом футболе.

Главной помехой остается долгосрочный контракт норвежца с Манчестер Сити. Хотя соглашение и содержит пункт о выходе, по информации английских СМИ, он не может быть активирован уже следующим летом.