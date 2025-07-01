Сергей Стаднюк

В 1/8 финала Клубного чемпионата мира Аль-Хиляль сенсационно одолел Манчестер Сити.

Казалось, что у команды Пепа Гвардиолы не будет проблем: она открыла счет уже на 9-й минуте благодаря точному удару Бернарду Силвы. Однако сразу после перерыва соперники перевернули игру. Сначала Маркос Леонардо сравнял, а затем Малком вывел уже Аль-Хиляль вперед. «Горожане» ответили голом Эрлинга Холанда, что перевело борьбу в дополнительное время.

В экстра-тайме аравийский клуб снова шокировал фаворитов – Кулибали удачно подключился к атаке на 94-й минуте. Несмотря на гол Фодена на 104-й минуте, англичане не смогли спасти матч. Игрок, который помог подопечным Симоне Индзаги отыграться, оформил дубль. Это был четвертый удар в створ ворот соперника и четвертый гол. Провал Эдерсона и стал ключевым в матче. Бразилец в последние секунды подключился на угловой, но безуспешно.

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира сформировалась пара, которой ожидал разве что сумасшедший. Аль-Хиляль вышел на бразильский Флуминенсе, который не менее сенсационно выбил финалиста Лиги чемпионов Интер (2:0).

Клубный чемпионат мира, 1/8 финала

Манчестер Сити – Аль-Хиляль 3:4

Голы: Бернарду Силва, 9, Холанд, 55, Фоден, 104 – Маркос Леонардо, 46, 113, Малком, 52, Кулибали, 94

Манчестер Сити: Эдерсон, Нунеш (Аканжи, 53), Диаш, Гвардиол (Аке, 53), Аит-Нури, Гюндоган (Родри, 53; Фоден, 100), Силва, Рейндерс (Шерки, 91), Савиньо, Холанд (Мармуш, 91), Доку

Аль-Хиляль: Буну, Канселу (Аль-Ями, 88), Кулибали, Аль-Харби (Аль-Булеахи, 88), Лоди, Невеш, Аль-Даусари (Аль-Джувайр, 106), Канно (Ладжами, 83), Милинкович-Савич, Малком (Кайо Сезар, 64), Маркос Леонардо (Аль-Ганнам, 116)

Предупреждения: Гвардиол, 28, Нунеш, 39, Аканжи, 105+1 – Маркос Леонардо, 114

Обзор матча будет доступен на странице события Манчестер Сити – Аль-Хиляль.