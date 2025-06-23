Контракт французского защитника Тео Эрнандеса с Миланом заканчивается летом следующего года, и для клуба это, возможно, последняя реальная возможность получить ощутимую компенсацию за его продажу. Интерес к 27-летнему игроку на трансферном рынке есть, однако конкретных предложений поступает немного.

Одно из них сделано клубом Аль-Хиляль из Саудовской Аравии, который готов выложить за переход около 30 миллионов евро. При этом представители арабского клуба не имеют намерения затягивать переговоры. Милан и сам игрок получили жесткий дедлайн: на принятие решения у них осталось меньше трех суток, после чего предложение утратит силу.

По сообщениям инсайдера Саши Тавольери, Тео уже дал согласие на переезд в Аль-Хиляль. В настоящее время все зависит от позиции итальянского клуба. Эрнандес защищает цвета Милана с 2019 года. В сезоне, который завершился, он провел 49 встреч, отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Милан отказался от идеи трансфера Зинченко.