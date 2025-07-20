Александрия официально подписала контракт с бразильским полузащитником
Известны детали трудового договора
около 1 часа назад
Фото: ФК Александрия
Александрия официально подписала перспективного бразильского полузащитника Жонатана Да Силву. Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 мая 2028 года.
Жонатан родился 22 февраля 2005 года в Рио-де-Жанейро. Играл за молодёжные команды Америка Минейро U20 и Футбольный Клуб Ибрачина U20. В общей сложности в клубной карьере провёл 45 матчей, отметившись четырьмя забитыми голами и одним ассистом.
Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 2025/26.