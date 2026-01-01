Завершился третий, заключительный тур группового этапа Кубка африканских наций 2025 в квартете E.

В Рабате сборная Алжира подтвердила статус фаворита группы, уверенно обыграв Экваториальную Гвинею со счетом 3:1. Алжирцы обеспечили комфортное преимущество еще до перерыва: на 19-й минуте отличился защитник Зинеддин Белаид, затем Фарес Шаиби удвоил счет, а Ибрахим Маза забил третий мяч уже в первом тайме. После перерыва Экваториальная Гвинея смогла ответить голом Эмилио Нсуе, однако на итог встречи это не повлияло.

Параллельно в Касабланке Буркина-Фасо одержала победу над Суданом 2:0. Быстрый гол на 16-й минуте забил форвард донецкого Шахтёра Ласина Траоре, а окончательную точку в конце матча поставил Арсен Куасси. Судан имел шанс вернуть интригу еще в первом тайме, но Аль-Джезоли Нух не реализовал пенальти.

Кубок африканских наций 2025. Группа E. 3-й тур

Экваториальная Гвинея – Алжир 1:3 (Нсуе 50 – Белаид 19, Шаиби 25, Маза 32)

Судан – Буркина-Фасо 0:2 (Траоре 16, Куасси 85)

После завершения всех матчей третьего тура распределение мест в группе E имеет следующий вид:

Алжир — 9 очков (1-е место, выход в плей-офф)

Буркина-Фасо — 6 очков (2-е место, выход в плей-офф)

Судан — 3 очка (3-е место, выход в плей-офф)

Экваториальная Гвинея — 0 очков (4-е место, покинула турнир)

В 1/8 финала Кубка Африки Алжир сыграет против ДР Конго, Буркина-Фасо встретится с победителем группы F Кот-д'Ивуаром, а Судан на стадии плей-офф будет противостоять лидеру группы D Сенегалу. Экваториальная Гвинея завершила выступления на турнире.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко с участием 24 национальных сборных, распределенных на шесть групп. Турнир продлится до 18 января, а действующим чемпионом является сборная Кот-д'Ивуара.