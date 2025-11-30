Сергей Разумовский

В 14-м туре испанской Ла Лиги Бетис нанес очередной болезненный удар Севилье, одержав выездную победу 2:0 в андалусийском дерби.

После равного первого тайма гости перехватили инициативу после перерыва. На 54-й минуте Форнальс открыл счет, точно пробив после комбинации Бетиса. Севилья бросилась отыгрываться, но вместо этого пропустила во второй раз: Альтимира удвоил преимущество гостей, поставив хозяев в крайне сложное положение. В конце Ромеро получил прямую красную карточку.

Напряжение на трибунах росло вместе с разочарованием болельщиков Севильи. Эмоции достигли критической точки – матч пришлось приостановить примерно на 15 минут после того, как бутылка, брошенная с трибун, пролетела совсем недалеко от Вальеса. После возобновления игры Севилья уже не смогла организовать полноценный штурм, а Бетис даже в меньшинстве грамотно контролировал ход событий на поле. Заключительные минуты прошли без особенно острых моментов, и гости уверенно удержали преимущество 2:0.

К вашему вниманию обзор матча.

Бетис набрал 24 очка и поднялся на пятую строчку. Севилья с 16 баллами стала 13-й.

Ла Лига, 14-й тур

Севилья – Бетис 0:2

Голы: Форнальс, 54, Альтимира, 69

Севилья: Влаходимос, Санчес, Аспиликуэта, Маркан (Салас, 46), Кармона, Соу (Агуме, 70), Менди (А. Санчес, 61), Эджуке (Сьерра, 79), Пеке, Гонсалес (Ромеро, 61), Адамс

Бетис: Вальес, Руибал (Рикельме, 90), Бартра, Натан, Гомес, Деосса (Альтимира, 62), Рока, Гарсия (Ортис, 72), Форнальс (Родригес, 90), Эз Абде, Кучо (Авила, 90)

Предупреждения: Кармона (76) – Бартра (42), Руибал (52), Авила (90+5)

Удаление: Ромеро (84)