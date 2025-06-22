Молодежная сборная Англии во втором четвертьфинале Евро-2025 оказалась сильнее Португалии. Матч в Трнаве завершился со счетом 2:1.

Два мяча англичан в начале игры облегчили положение подопечных Ли Карсли, однако ближе к окончанию первого тайма молодежка Испании сократила отставание в счете благодаря реализованному пенальти Герры.

Во второй 45-минутке Англия провела еще один гол с пенальти, реализованный Андерсоном. Испания, которая 2 года назад выиграла молодежное Евро в Румынии и Грузии.

Евро-2025. Четвертьфинал

Испания - Англия 1:3

Голы: Герра, 39 (пен.) - Макэйти, 10, Эллиотт, 15, Андерсон, 90+4 (пен.)

Обидчик сборной Украины пробился в полуфинал молодежного Евро-2025.