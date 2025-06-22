Англия через 2 года взяла реванш в Испании за поражение в финале Евро-2023
Чемпион сложил полномочия
около 1 часа назад
Фото - УЕФА
Молодежная сборная Англии во втором четвертьфинале Евро-2025 оказалась сильнее Португалии. Матч в Трнаве завершился со счетом 2:1.
Два мяча англичан в начале игры облегчили положение подопечных Ли Карсли, однако ближе к окончанию первого тайма молодежка Испании сократила отставание в счете благодаря реализованному пенальти Герры.
Во второй 45-минутке Англия провела еще один гол с пенальти, реализованный Андерсоном. Испания, которая 2 года назад выиграла молодежное Евро в Румынии и Грузии.
Евро-2025. Четвертьфинал
Испания - Англия 1:3
Голы: Герра, 39 (пен.) - Макэйти, 10, Эллиотт, 15, Андерсон, 90+4 (пен.)
Обидчик сборной Украины пробился в полуфинал молодежного Евро-2025.