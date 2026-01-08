Накануне завершились матчи 21 тура АПЛ.

Антуан Семеньо провел свой последний матч за Борнмут, способствуя победе над Тоттенхэмом (3:2) перед своим переходом в Манчестер Сити.

Ганец в компенсированное время ко второму тайму забил победный мяч для команды Андони Ираолы, которая второе трансферное окно подряд теряет своих звезд.

В параллельном матче Челси на глазах нового менеджера Лиама Росеньйора уступил в принципиальном дерби Фулхэму. Действиями аристократов снова управлял штаб U-21, пока новый наставник входит в курс дела.

«Коттеджеры», играя с середины первого тайма в большинстве, сумели довести матч до победы над громким соседом.

АПЛ. 21 тур

Борнмут - Тоттенхэм 3:2

Голы: Эванилсон, 22, Крупи, 36, Семеньо, 90+5 - Тель, 5, Палинья, 78

Фулхэм - Челси 2:1

Голы: Хименес, 55, Вилсон, 81 - Делап, 72