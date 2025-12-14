Арсенал отпраздновал победу над Вулверхэмптоном в домашнем матче 16 тура АПЛ. Матч в Лондоне завершился со счётом 2:1.

Лидер английского первенства на протяжении 70 минут не мог нанести удар в створ ворот Вулвз. Последняя команда Премьер-лиги делала всё для того, чтобы взять хотя бы одно очко на «Эмирейтс».

По доброй традиции, на помощь команде Микеля Артеты пришёл угловой. Сака решился на прямой удар. Голкипер гостей Джонстон неправильно рассчитал траекторию мяча, который рикошетом от стойки и вратаря залетел в ворота Вулверхэмптона.

Курьёзного гола оказалось недостаточно Арсеналу, чтобы удержать победный результат. На 90-й минуте Вулвз смогли сравнять счёт, когда Арокодаре на втором этаже переиграл Инкапье, поразив ворота «канониров».

6 добавленных минут хватило Арсеналу, чтобы отличиться второй раз, когда Сака во второй раз в этом матче стал соавтором гола. Букайо выполнил подачу на Жезуса, который в первом за 11 месяцев матче АПЛ пробил по воротам Са, однако рикошет от Москеры окончательно похоронил шансы команды Роба Эдвардса взять очки на поле Арсенала.

АПЛ. 16 тур

Арсенал - Вулверхэмптон 2:1

Голы: Джонстон, 70 (автогол), Москера, 90+4 (автогол) - Арокодаре, 90