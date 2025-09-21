Сергей Стаднюк

Воскресенье, 21 сентября, подарит футбольным болельщикам насыщенный день с матчами на любой вкус – от Второй и Первой лиг Украины до центральных баталий европейских грандов. Прямые трансляции ожидают зрителей с самого утра и до позднего вечера.

В Первой лиге центральным событием дня станет матч седьмого тура между Черниговым и харьковским Металлистом. Поединок обещает напряженную борьбу, поскольку обе команды находятся в зоне вылета в турнирной таблице. Старт трансляции в 12:30.

12:30 | Чернигов – Металлист. Прямая трансляция

Вторая лига подготовила сразу несколько интересных матчей девятого тура. В группе Б уже в 12:45 Чайка примет Тростянец, а немного позже, в 13:15, в группе А Полесье-2 встретится с амбициозным Ужгородом. Завершит программу этого дивизиона игра Самбора с Нивой-2 против Скалы 1911, которая начнется в 15:00.

12:45 | Чайка – Тростянец. Прямая трансляция

13:15 | Полесье-2 – Ужгород. Прямая трансляция

15:00 | Самбор-Нива-2 – Скала 1911. Прямая трансляция

В украинской Премьер-лиге болельщиков ждут сразу три поединка шестого тура. В 13:00 Полтава попробует заработать очки в матче против Металлиста 1925, который отобрал их у Шахтера. В 15:30 ЛНЗ Виталия Пономарева встретится с бывшим клубом специалиста, Рухом, а вечером, в 18:00, в одном из самых интересных матчей дня Эпицентр примет Кривбасс.

13:00 | Полтава – Металлист 1925. Прямая трансляция

15:30 | ЛНЗ – Рух. Прямая трансляция

18:00 | Эпицентр – Кривбасс. Прямая трансляция

Украинцы в Европе тоже будут в центре внимания отечественного болельщика. В римском дерби между Лацио и Ромой завязана интрига вокруг Артема Довбика, который явно конфликтует с Джан Пьеро Гасперини и, вероятно, даже не выйдет на замену. Во Франции в 16:00 Париж встретится со Страсбуром Эдуарда Соболя. А поздним вечером, в 21:45, Марсель примет ПСЖ, и есть шанс увидеть Илью Забарного, который недавно вернулся в Лигу чемпионов после почти четырехлетнего перерыва.

13:30 | Лацио – Рома. Прямая трансляция

16:00 | Париж – Страсбур. Прямая трансляция

21:45 | Марсель – ПСЖ. Прямая трансляция

Европейский футбол подарит настоящие топафиши. Центральной станет первая за восемь лет встреча Арсенала и Манчестер Сити, в которой даже теоретически не сможет сыграть Александр Зинченко. Она начнется в 18:30. В Испании Атлетико в гостях сыграет с Мальоркой (17:15), а Барселона поздно вечером встретится с Хетафе (22:00). Во Франции Монако в 18:15 сыграет против Меца, в Италии будущий соперник Динамо в Лиге конференций Фиорентина примет амбициозное Комо (19:00), а вице-чемпион Интер будет противостоять Сассуоло (21:45). В Германии в 20:30 дортмундская Боруссия проверит Вольфсбург.

18:30 | Арсенал – Манчестер Сити. Прямая трансляция

17:15 | Мальорка – Атлетико. Прямая трансляция

22:00 | Барселона – Хетафе. Прямая трансляция

18:15 | Монако – Мец. Прямая трансляция

19:00 | Фиорентина – Комо. Прямая трансляция

21:45 | Интер – Сассуоло. Прямая трансляция

20:30 | Боруссия Дортмунд – Вольфсбург. Прямая трансляция