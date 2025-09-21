Арсенал – Манчестер Сити, Забарный и Довбик. Трансляции матчей 21 сентября
Рассказываем, что можно посмотреть во время игрового дня воскресенья
Воскресенье, 21 сентября, подарит футбольным болельщикам насыщенный день с матчами на любой вкус – от Второй и Первой лиг Украины до центральных баталий европейских грандов. Прямые трансляции ожидают зрителей с самого утра и до позднего вечера.
В Первой лиге центральным событием дня станет матч седьмого тура между Черниговым и харьковским Металлистом. Поединок обещает напряженную борьбу, поскольку обе команды находятся в зоне вылета в турнирной таблице. Старт трансляции в 12:30.
12:30 | Чернигов – Металлист. Прямая трансляция
Вторая лига подготовила сразу несколько интересных матчей девятого тура. В группе Б уже в 12:45 Чайка примет Тростянец, а немного позже, в 13:15, в группе А Полесье-2 встретится с амбициозным Ужгородом. Завершит программу этого дивизиона игра Самбора с Нивой-2 против Скалы 1911, которая начнется в 15:00.
12:45 | Чайка – Тростянец. Прямая трансляция
13:15 | Полесье-2 – Ужгород. Прямая трансляция
15:00 | Самбор-Нива-2 – Скала 1911. Прямая трансляция
В украинской Премьер-лиге болельщиков ждут сразу три поединка шестого тура. В 13:00 Полтава попробует заработать очки в матче против Металлиста 1925, который отобрал их у Шахтера. В 15:30 ЛНЗ Виталия Пономарева встретится с бывшим клубом специалиста, Рухом, а вечером, в 18:00, в одном из самых интересных матчей дня Эпицентр примет Кривбасс.
13:00 | Полтава – Металлист 1925. Прямая трансляция
15:30 | ЛНЗ – Рух. Прямая трансляция
18:00 | Эпицентр – Кривбасс. Прямая трансляция
Украинцы в Европе тоже будут в центре внимания отечественного болельщика. В римском дерби между Лацио и Ромой завязана интрига вокруг Артема Довбика, который явно конфликтует с Джан Пьеро Гасперини и, вероятно, даже не выйдет на замену. Во Франции в 16:00 Париж встретится со Страсбуром Эдуарда Соболя. А поздним вечером, в 21:45, Марсель примет ПСЖ, и есть шанс увидеть Илью Забарного, который недавно вернулся в Лигу чемпионов после почти четырехлетнего перерыва.
13:30 | Лацио – Рома. Прямая трансляция
16:00 | Париж – Страсбур. Прямая трансляция
21:45 | Марсель – ПСЖ. Прямая трансляция
Европейский футбол подарит настоящие топафиши. Центральной станет первая за восемь лет встреча Арсенала и Манчестер Сити, в которой даже теоретически не сможет сыграть Александр Зинченко. Она начнется в 18:30. В Испании Атлетико в гостях сыграет с Мальоркой (17:15), а Барселона поздно вечером встретится с Хетафе (22:00). Во Франции Монако в 18:15 сыграет против Меца, в Италии будущий соперник Динамо в Лиге конференций Фиорентина примет амбициозное Комо (19:00), а вице-чемпион Интер будет противостоять Сассуоло (21:45). В Германии в 20:30 дортмундская Боруссия проверит Вольфсбург.
18:30 | Арсенал – Манчестер Сити. Прямая трансляция
17:15 | Мальорка – Атлетико. Прямая трансляция
22:00 | Барселона – Хетафе. Прямая трансляция
18:15 | Монако – Мец. Прямая трансляция
19:00 | Фиорентина – Комо. Прямая трансляция
21:45 | Интер – Сассуоло. Прямая трансляция
20:30 | Боруссия Дортмунд – Вольфсбург. Прямая трансляция
