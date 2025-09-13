Сергей Стаднюк

В четвертом туре Английской Премьер-лиги Арсенал на своем поле разгромил Ноттингем Форест.

Ранее защитник Александр Зинченко перешел к «лесникам». Однако «канониры» не позволили украинцу принять участие в этой игре по условиям арендного соглашения.

Главным же героем стал Мартин Субименди. Полузащитник открыл счет на 32-й минуте, точно пробив из-за пределов штрафной площади после подачи с углового. В начале второго тайма Эберэчи Эзе ассистировал Виктору Дьокерешу, который удвоил преимущество лондонцев. А уже на 79-й минуте испанец оформил дубль, замкнув подачу Леандро Троссара точным ударом головой.

Ноттингем Форест не смог нарушить традицию безвыигрышных выступлений на «Эмирейтс», а команда Энджа Постекоглу так и не нанесла ни одного опасного удара в первом тайме. Арсенал контролировал игру, хотя и потерял из-за травмы Мартина Эдегора еще в дебюте игры. Интересно также, что для голкипера Давида Раи эта встреча стала юбилейной, сотой в составе «канониров», и он отпраздновал ее сухим матчем, доведя количество «клин-шитов» в Премьер-лиге до 42.

Арсенал набрал девять очков и единолично возглавил турнирную таблицу. Однако ряд конкурентов еще проведет свои матчи. Ноттингем (4) опустился на 12-ю позицию.

АПЛ, четвертый тур

Голы: Субименди, 32, 79, Дьокереш, 46

Арсенал: Рая, Тимбер, Москера, Габриэл, Калафиори (Льюис-Скелли 68), Эдегор (Нванери 18), Субименди, Мерино, Мадуэке (Мартинелли 78), Дьокереш (Райс 68), Эзе (Троссар 79)

Ноттингем Форест: Селс, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Мурильо (Савона 37), Морату, Сангаре (Ейтс 73), Андерсон, Ндое, Гиббс-Уайт (Макети 73), Хадсон-Одой (Калимуэндо 60), Вуд (Баква 60)

Предупреждения: Калафиори, 61 – Неко Уильямс, 78