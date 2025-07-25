Павел Василенко

Виктор Дьокереш вскоре официально станет новым игроком лондонского Арсенала.

Дьокереш прибыл в Арсенал в результате долгожданного трансфера из лиссабонского Спортинга, который получит 73,5 миллиона евро как компенсацию, и «канониры» наконец получат в свою команду результативного нападающего.

Уже стало известно, под каким номером будет выступать Дьокереш, и хотя на спине у него будет легендарный номер 14, его первоначальное желание не было выполнено.

Дьокереш хотел носить на своей футболке номер 9, как это было в Спортинге, но Арсенал не хотел забирать этот номер у Габриэля Жезуса.

Однако у Дьокереша не будет никаких причин для беспокойства, поскольку для некоторых был доступен другой, гораздо более привлекательный вариант.

Шведский форвард будет выступать в Арсенале под культовым номером 14, который когда-то принадлежал легендарному Тьерри Анри, величайшей легенде «канониров».

Конечно, это число станет большим давлением на спину шведа венгерского происхождения и пока неизвестно, как он с этим справится.