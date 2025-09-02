Защитник лондонского Арсенала Якуб Кивиор официально стал игроком Порту на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Срок арендного соглашения рассчитан на один год.

Ранее Кивиор выступал за словацкие клубы Железярне Подбрезова и Жилина, после чего защищал цвета итальянской Специи. В 2023 году он присоединился к Арсеналу, за который провел 68 матчей, отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

С 2022 года Якуб выступает за национальную сборную Польши. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет €28 млн.

Также кроме Кивиора, лондонский Арсенал отправил в аренду украинского защитника Александра Зинченко.