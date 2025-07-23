Арсенал победил Милан, Зинченко провел один тайм
Команды готовятся к старту нового сезона
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Лондонский Арсенал провел товарищеский матч против итальянского Милана. Поединок прошел на Национальном стадионе в Калланге (Сингапур) и завершился минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.
В начале второго тайма отличился форвард Арсенала Букайо Сака.
Украинский защитник лондонской команды Александр Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве матча.
Товарищеский матч
Арсенал – Милан – 1:0
Гол: Сака, 53.