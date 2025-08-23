Арсенал разгромил Лидс с дебютными голами Декура, но без Зинченко
«Канониры» заработали три очка
44 минуты назад
В матче второго тура Английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на своем стадионе разгромил Лидс со счетом 5:0.
В конце первого тайма отличились Тимбер и Сака. Стоит отметить, что на 38-й минуте травму получил капитан Арсенала Эдегор, который не смог продолжить игру.
Во втором тайме еще три мяча влетели в ворота Лидса. На 48-й минуте отличился Декерес, для которого этот гол стал дебютным за Арсенал. Через восемь минут дубль оформил Тимбер, а в компенсированное время свой второй мяч в этом матче забил Декерес, реализовав пенальти.
На 53-й минуте из-за травмы поле покинул форвард Арсенала Сака.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко второй раз подряд не попал в заявку команды.
Арсенал занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков, Лидс – 11-й (3 балла).
АПЛ, 2-й тур
Арсенал – Лидс – 5:0
Голы: Тимбер, 34, 56, Сака, 45+1, Декерес, 48, 90+5 (пен).