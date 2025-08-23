Павел Василенко

В матче второго тура Английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на своем стадионе разгромил Лидс со счетом 5:0.

В конце первого тайма отличились Тимбер и Сака. Стоит отметить, что на 38-й минуте травму получил капитан Арсенала Эдегор, который не смог продолжить игру.

Во втором тайме еще три мяча влетели в ворота Лидса. На 48-й минуте отличился Декерес, для которого этот гол стал дебютным за Арсенал. Через восемь минут дубль оформил Тимбер, а в компенсированное время свой второй мяч в этом матче забил Декерес, реализовав пенальти.

На 53-й минуте из-за травмы поле покинул форвард Арсенала Сака.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко второй раз подряд не попал в заявку команды.

Арсенал занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков, Лидс – 11-й (3 балла).

АПЛ, 2-й тур

Арсенал – Лидс – 5:0

Голы: Тимбер, 34, 56, Сака, 45+1, Декерес, 48, 90+5 (пен).