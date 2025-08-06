Арсенал в результативном матче проиграл Вильярреалу, Зинченко забил в серии пенальти. Видео
Украинец вышел на замену
около 1 часа назад
6 августа на стадионе Эмирейтс (Лондон, Англия) состоялся товарищеский матч между Арсеналом и Вильярреалом. Победу со счетом 3:2 одержал испанский клуб.
Уже на 16-й минуте счет открыл Николас Пепе — бывший вингер Арсенала вывел Вильярреал вперед. Еще до перерыва преимущество гостей удвоил Эйонг — 0:2.
На 36-й минуте Арсенал сократил отставание благодаря голу Нергора, но на 68-й Данжума снова увеличил преимущество Вильярреала — 1:3. Окончательный счет установил Эдегор, реализовав пенальти на 76-й минуте.
Александр Зинченко появился на поле на 77-й минуте. После основного времени команды провели серию пенальти, в которой снова победил Вильярреал. Украинец реализовал свой удар.
Напомним, разговор с главным тренером Арсенала Артетой повлиял на решение Александра Зинченко остаться в лондонском клубе.
Контрольный матч. Лондон. 6 августа
Арсенал – Вильярреал 2:3
Голы: Нергор 36, Эдегор 76 (пен.) – Пепе 16, Эйонг 33, Данжума 68