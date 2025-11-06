Сергей Разумовский

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов Аталанта на выезде минимально обыграла Марсель благодаря позднему голу Самарджича на 90-й минуте.

Ещё в первом тайме гости могли повести в счёте, но на 14-й минуте Де Кетеларе не реализовал пенальти – удар парировал Рулли. После перерыва на 69-й минуте арбитр отменил гол Лукмана из-за офсайда, однако под занавес встречи бергамаски всё же дожали соперника. После решающего мяча главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби, бывший наставник Шахтёра, получил предупреждение за эмоции.

Вниманию вашего обзора матч.

Аталанта набрала семь очков и поднялась на 16-ю строчку. Марсель (3) выпал из топ-24.

Лига чемпионов. Общий этап, четвёртый тур

Марсель – Аталанта 0:1

Гол: Самарджич, 90

Марсель: Рулли, Павар, Иган-Райли (А. Гомес 79), Агер, Мурильо, У. Гарсия (Ммади 90+5), О'Райли, Хойбьерг, Пайшао (Вас 71), Гринвуд, Обамеянг

Аталанта: Карнезекки, Коссуну (Хьен 55), Джимсити, Аханор, Белланова, Де Рон (Пашалич 46), Эдерсон, Дзаппакоста, Де Кетеларе (Самарджич 85), Лукман (Муса 75), Крстович (Скамакка 85)

Предупреждения: О'Райли, 67 – Эдерсон, 26, Коссуну, 50