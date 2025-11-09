Сергей Разумовский

В 12-м туре испанской Ла Лиги Атлетико дома уверенно переиграл Леванте.

Хозяева повели после автогола Дели на 12-й минуте, но Санчес уже на 21-й восстановил равновесие. После перерыва слово взял Гризманн – дубль француза оформил общую победу мадридцев.

Вильярреал на выезде обыграл Эспаньол. В конце первого тайма Жерар Морено открыл счет, а после перерыва Молейро удвоил преимущество гостей, которые уверенно довели матч до победы.

Атлетико набрал 25 очков в турнирной таблице и закрепился в зоне Лиги чемпионов. Отставание от Вильярреала составляет один балл.

Ла Лига, 12-й тур

Атлетико – Леванте 3:1

Голы: Дела, 12 (автогол), Гризманн, 61, 80 – Санчес, 21

Эспаньол – Вильярреал 0:2

Голы: Жерар Морено, 43, Молейро, 57