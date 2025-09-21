Атлетико в меньшинстве не удержал победу над Мальоркой
Островитяне избежали поражения
около 1 часа назад
Фото - Атлетико Мадрид
Мальорка и Атлетико сыграли вничью в матче 5 тура Ла Лиги. Матч завершился со счетом 1:1.
Основные события матча пришлись на заключительные минуты встречи. Гости из Мадрида доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Сорлота на 72-й минуте. Играя вдесятером, подопечные Диего Симеоне вышли вперед благодаря точному удару Галлахера.
Преимущества в один мяч не хватило Атлетико, чтобы уехать с Мальорки с тремя очками. На 85-й минуте островитяне усилиями Мурики, который своим голом помог отобрать очки у «кольчонерос».
Ла Лига. 5 тур
Мальорка - Атлетико 1:1
Голы: Мурики, 85 - Галлахер, 79
Арсенал – Манчестер Сити, Забарный и Довбик. Трансляции матчей 21 сентября.
Поделиться