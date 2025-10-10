Сергей Стаднюк

В матче квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Австрии на домашнем поле безжалостно разгромила Сан-Марино.

Подопечные Ральфа Рангника установили собственный рекорд крупнейшей победы – 10:0. До этого команда разбивала Мальту 9:0 в 1977 году.

Уже к перерыву хозяева забили семь мячей. Марко Арнаутович оформил покер и с показателем в 45 голов стал лучшим бомбардиром сборной Австрии в истории, превзойдя достижение Тони Польстера. К разгому присоединились Шмид, Грегорич, Пош, Лаймер и Вурмбрандт. Австрийцы полностью доминировали, не оставив сопернику ни единого шанса.

К вашему вниманию обзор матча.

Сборная Австрии после пяти матчей идет без потерь очков в группе H. Босния и Герцеговина имеет 13 баллов, сыграв на одну встречу больше. Поэтому мы, скорее всего, видим одного из участников Мундиаля.

Чемпионат мира-2026. Квалификация, седьмой тур

Австрия – Сан-Марино 10:0

Голы: Шмид, 7, Арнаутович, 8, 47, 83, 84, Грегорич, 24, Пош, 30, 42, Лаймер, 45, Вурмбрандт 76

Австрия: Пенц, Прасс, Пош (Вурмбранд 72), Алаба (Фридль 63), Данцо, Зайвальд (Шопф 77), Лаймер, Забитцер (Гриллич 72), Шмид, Грегорич (Флоруц 63), Арнаутович

Сан-Марино: Коломбо, Този, Маттеони (Саммаритани, 81), Чеволи, Валентини, Контадини (Капиччони, 74), Берарди (Витайоли, 67), Ладзарри (Касадеи, 46), Капиккиони, Дзаннони (Муларони 67), Нанни

Предупреждения: Алаба, 86 – Берарди, 36, Валентини, 45+2, Маттеони, 65