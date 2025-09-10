Сергей Стаднюк

И.о. главного тренера сборной Азербайджана Айхан Аббасов после ничьей в матче второго тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Украины (1:1) поделился впечатлениями от одновременной работы на трех должностях после увольнения предшественника Фернанду Сантуша. Слова специалиста передает Azerisport.

После такой игры трудно что-либо говорить. Но хочу поблагодарить футболистов. Потому что у нас был всего один день. Я сказал им, что нужно показать психологическую готовность, характер и борьбу. Вне зависимости от счета, я бы поблагодарил их. Давно в сборной не было такого боевого духа. Возможно, футболисты тоже находились под давлением. Хочу поблагодарить болельщиков. В трудный момент они поддерживали нас. Возможно, именно эта поддержка помогла.

Эльвин Джафаргулиев был уставшим, требовалась замена. Но Абдула Хайбулаев получил травму, и мы оставили его на поле. Эльвин совершал такие спринты, которые не делал даже пока был свежим. Это ваша заслуга тоже. Все мы боремся. Возможно, эта воля и завоеванные очки привнесут боевого духа в наш футбол. Соперник был сильным. Они вернулись с выезда во Францию. Мы это понимали. Мы тоже приехали после тяжелого выезда. После крупного поражения была психологический спад. Мы внесли некоторые изменения. Приглашение Рустама Ахмедзаде и Абдулы Хайбулаева подняло дух команды. Я поздравляю Эмина Махмудова – он забил желанный гол. Если есть радость и улыбки, значит, мы можем добиваться чего-то. Надеюсь, наш футбол будет развиваться.

За один день многое не изменишь. У нас не было времени на тренировки. Когда все происходило, команда уже тренировалась. Утром мы провели тактическое занятие. Какой максимум могли дать за один день, такой и дали. Нужно было также проанализировать соперника. Мы все хотели этого вместе. Мы это изменили, потому что каждый хотел.

Сейчас я главный тренер молодежной сборной. В следующем месяце нас ждут два сложных выездных матча. Говорить о Франции с моей стороны сейчас не корректно. Не знаю, какие будут приняты решения. Нужно бороться. Мы знаем, что Франция – сильная сборная. Украина тоже с ними неплохо боролась. Похоже, что играть можно. Нужно найти свои силы. Мы многое хотим. Сравниваем себя с сильными странами. Требуется время. Если будем бороться, все возможно.

Когда зашли на базу, было видно, что футболисты расстроены после 0:5 с Исландией. Мы провели встречу с опытными игроками и общий разбор. Готовились в этом направлении. Можно было сделать лучше.

Махир Эмрели и Ренат Дадашов тактически играли неплохо. Махир вышел на поле в предыдущем матче в «старте», а Ренат позже. Я не смотрел весь матч, а лишь эпизоды. У нас в тот момент был матч в Португалии, потом анализировали Болгарию. Мы не хотели возвращаться к матчу с Исландией. У Махира, Рената и других игроков есть потенциал.

Мы решили, что пенальти будет бить Эмин. Торал Байрамов пожелал ему удачи. В команде очень хотели, чтобы Эмин забил. Шутливо сказали, что, наконец-то, забил, можно успокоиться. Момент, который изменил игру, – это выход Торала на поле. Мы долго думали, начинать ли с ним или с Ахмедзаде в старте. Но в итоге решили, что Байрамов выйдет позже. Он может играть на двух позициях.

Нуриев в последние минуты не реализовал голевой момент? Сегодня после такой борьбы нельзя обижаться на кого-либо. Победа была бы еще великолепнее. Если посмотреть на этот эпизод, как мы туда дошли, как боролись… Это не был стопроцентный момент. Анатолий тоже сегодня вышел на поле и стал одним из тех, кто усилил нашу игру.

После игры руководство меня тоже поздравило. У нас была встреча. На один матч помогли в такой ситуации. Если подходить профессионально, приход тренера со стороны на один день был бы неправильным. U-21 едет как запасная команда. Мы – тренеры АФФА, и если нужна помощь, это наш долг. Говорить о будущем пока рано. Время покажет.

Не сложно ли работать на трех постах? Со вчера это уже тема. Такова необходимость. Нельзя совмещать три поста. В игре «молодежки» были мои помощники. Айхан Аббасов

Напомним, в другом матче группы D сборная Франции одержала волевую победу над Исландией (2:1). Таким образом, «Ле бле» уже на пять очков опередили «сине-желтых» в борьбе за прямую путевку на чемпионат мира-2026. Подопечные Реброва на два балла отстают от исландцев в споре за путевку в плей-офф и на шесть голов по разнице мячей.

Интересно, что после непрохождения группы на Евро-2024 сборная Украины провела десять официальных матчей. В них «сине-желтые» одержали лишь три победы: 1:0 над Грузией, 2:1 над Албанией и 3:1 над Бельгией. Также было четыре поражения и три ничьих.

После игры с Азербайджаном Ребров жаловался на газон и пожелал болельщикам терпения.