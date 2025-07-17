Павел Василенко

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола хочет подписать вратаря Марка-Андре тер Штегена. По данным испанских СМИ, наставник Барселоны Ханс-Дитер Флик больше не рассчитывает на голкипера.

33-летний немец — первый претендент Гвардиолы на замену бразильца Эдерсона, который, как ожидается, покинет Манчестер Сити. Согласно каталонскому порталу El Nacional, предварительные переговоры между сторонами уже состоялись. Испанские СМИ на прошлой неделе сообщили, что тер Штеген — третий вратарь Флика.

Немецкий тренер Барселоны предпочитает Жоана Гарсию и Войцеха Щенсны.

Несмотря на то, что каталонцы уже приступили к летним тренировкам, тер Штеген тренируется только индивидуально. У вратаря Барселоны контракт с клубом до конца июня 2028 года.