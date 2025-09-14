Павел Василенко

Сегодняшний домашний матч Барселоны против Валенсии станет событием, которое войдет в историю испанского футбола.

Из-за реконструкции «Камп Ноу» и занятости «Монжуика» концертом, каталонцы проведут свою первую домашнюю игру сезона на стадионе имени Йохана Кройфа. Его вместимость составляет всего 6000 мест, что делает арену самой маленькой, когда-либо принимавшей матч Ла Лиги.

До сих пор рекорд принадлежал стадиону «Ипуруа» клуба Эйбар – 6267 мест в сезоне 2014/15. Для сравнения, «Эль-Алькорас» в Уэске имел только 5000, но перед дебютом в Примере его расширили до 8000. В нынешнем сезоне самой маленькой ареной была «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе (11 000 мест из-за реконструкции).

Чтобы обеспечить соответствие требованиям Ла Лиги, на этой неделе на «Кройфе» установили дополнительное оборудование: новое интернет-соединение, систему VAR и другие технические элементы, необходимые для проведения матча на высшем уровне.

Таким образом, сегодняшний поединок станет не только испытанием для Барселоны на поле, но и историческим моментом для всего испанского футбола.