Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович назвал в эфире УПЛ ТВ причины сенсационного поражения в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги против Зари (1:3).

Как первое – поздравляю соперника с победой, как второе – считаю, мы хорошо начали матч, были у нас 2 хороших момента, не забили гол, потом ошибка досадная – пропускаем гол и немного та уверенность пропала у нас, но сумели сравнять счет, и потом быстрый гол снова. Где-то этот баланс потеряли. Потом уже было тяжело, соперник уже играл по счету.

Мы наигрываем выход от вратаря и я это требую от своих игроков: короткий розыгрыш через центр. Это моя ошибка тоже, мы сегодня проиграли как команда этот матч, и тренерский штаб. Надо дальше работать и двигаться, исправлять эти ошибки.

Да, тяжелая кадровая ситуация, но это никого не волнует. Надеемся, что вернутся наши основные игроки и после паузы мы будем играть лучше.