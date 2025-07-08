Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович принял решение отказаться от услуг лидеров команды, сообщает «ТаТоТаке».

Вчерашний контрольный матч против Карабаха (5:4) стал последним в Металлисте 1925 для двух ветеранов команды - защитника Василия Кравца и полузащитника Владлена Юрченко.

Оба игрока попрощались с командой сегодня утром по решению тренерского штаба во главе с Младеном Бартуловичем.

Металлист 1925 в кампании 2024/25 занял третье место в группе Чемпионская Первой лиги и в плей-офф за право выступать в УПЛ одолел Левый Берег (1:0, 1:0).

Носов рассказал от чего Металлист 1925 очистился в Первой лиге.