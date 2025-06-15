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В первом матче группового этапа Клубного чемпионата мира мюнхенская Бавария разгромила новозеландский Окленд Сити со счетом 10:0.

Мюнхенская Бавария уверенно вошла в Клубный чемпионат мира, не оставив шансов любительскому коллективу из Океании. Уже к перерыву счет был 6:0 – мюнхенцы действовали медленно, но безжалостно. Коман открыл счет после подачи с углового, Боэ удвоил преимущество, а затем началось полное доминирование. Олисе забил сам и помог партнерам, дубль оформил Коман, до перерыва успели забить еще и Мюллер и снова Олисе.

После перерыва игра затихла, но только до выхода Джамала Мусиалы. Полузащитник оформил хет-трик за полчаса – с игры, с пенальти и после высокого прессинга. В концовке Мюллер довел счет до двузначного.

Во втором туре Бавария сыграет с Бока Хуниорс, а Окленд Сити - с Бенфикой.

Клубный чемпионат мира 2025, группа C, 1-й тур

15 июня 2025, США, Атланта, «Мерседес-Бенц Стэдиум»

Бавария Мюнхен – Окленд Сити 10:0 (Коман 6, 21, Боэ 18, Олисе 20, 45+3, Мюллер 45, 89, Мусиала 67, 73 пен., 84)

