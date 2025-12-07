Сергей Разумовский

На 13-м туре немецкой Бундеслиги Бавария на выезде разгромила Штутгарт.

Мюнхенцы продемонстрировали значительный прогресс во втором тайме после более сдержанной игры до перерыва. Команда, несмотря на шесть ротаций в составе, удержала лидерство в чемпионате и продолжила беспроигрышную серию. Выход Гарри Кейна на замену стал ключевым: форварду понадобилось полчаса, чтобы оформить хет-трик и закрепить преимущество мюнхенцев. Англичанин, кстати, оформил уже 33 гола за клуб и сборную в этом сезоне.

Встреча вызвала повышенный интерес, так как оба соперника подошли к ней в хорошей форме. Штутгарт активно прессинговал и создал несколько опасных моментов, однако не смог реализовать свои шансы. Бавария некоторое время играла пассивнее, но вскоре восстановила контроль над поединком, постепенно увеличивая владение мячом и темп атаки.

Во втором тайме команда Венсана Компани добавила в интенсивности, а замены изменили ход матча. В воротах уверенно действовал Урбиг, а в атаке Бавария воспользовалась усталостью соперника. Помимо хет-трика Кейна, отличились Станишич и Лаймер.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча.

Бавария набрала 37 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Лейпциг (29) отстает на восемь баллов. Штутгарт (22) – лишь шестой.

Бундеслига, 13-й тур

Штутгарт – Бавария 0:5

Голы: Лаймер, 11, Кейн, 66, 82 (пен.), 88, Станишич, 78

Штутгарт: Нюбель, Миттельштедт, Хендрикс, Аль-Дахиль, Ваньоман (Асиньон, 75), Штиллер, Чема, Левелинг, Эль-Ханнус (Томаш, 74), Нартей (Фюрих, 61), Ундав

Бавария: Урбиг, Бишоф (Станишич, 46), Ким, Упамекано (Ито, 83), Лаймер, Горецка (Павлович, 61), Киммих, Диас, Геррейру (Карл, 60), Олисе, Джексон (Кейн, 60)

Предупреждения: Аль-Дахиль, Левелинг – Бишоф, Упамекано, Горецка, Луис Диас

Удаление: Асиньон, 81