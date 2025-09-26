Бавария с очередным дублем Кейна разгромила Вердер
Мюнхенская машина не потеряла ни одного очка в первых пяти турах Бундеслиги
около 11 часов назад
В пятом туре немецкой Бундеслиги Бавария на своем поле разгромила Вердер.
Хозяева открыли счет уже в середине первого тайма, когда Луис Диас точным ударом заставил соперников начинать с центра поля. В конце первого тайма Гарри Кейн реализовал пенальти, удвоив преимущество мюнхенцев.
После перерыва Бавария продолжила полностью контролировать ход поединка. Английский форвард оформил дубль. Точку в матче поставил Конрад Лаймер, который на последних минутах довершил разгром соперника.
Бавария набрала 15 очков, не потеряв ни одного балла на старте. Вердер (4) лишь на один пункт опережает зону вылета.
Бундеслига, пятый тур
Бавария – Вердер 4:0
Голы: Луис Диас, 22, Кейн, 45 (пен.), 65, Лаймер, 88
Бавария: Нойер, Лаймер, Та, Упамекано, Бое, Бишоф, Горецка (Киммих, 61), Диас (Майк, 84), Гнабри (Геррейру, 61), Олисе (Карл, 78), Кейн (Джексон, 78)
Вердер: Гейн, Агу (Шмидт, 80), Кулибали, Фридль, Сугавара, Линен, Стаге (Битенкур, 80), Мбангула (Чович, 80), Пуэртас (Бонифейс, 61), Шмид, Нджинма (Грюлль, 73)
Предупреждения: Гнабри, Киммих