Бывший нападающий Шахтера Алексей Белик, который сейчас возглавляет молодежную команду клуба, в интервью Денису Бойко рассказал, готов ли он возглавить главную команду.

Я как бывший игрок, который многому научился в этом клубе, но и много ему дал, могу рассчитывать на то, чтобы мечтать. Мечтать о том, чтобы стать главным тренером Шахтера. Я уже говорил, что не считаю себя хуже других тренеров.

В чем преимущество, например, Пушича или Турана перед Беликом? Ну в чем? Я понимаю, когда приходил Луческу или Скала. Когда ты тренируешь Интер или Боруссию Дортмунд — я этого никогда не делал. Они приходят с этим опытом, тут я не могу спорить.

Арда Туран был замечательным футболистом, но как тренер я не считаю себя хуже. В Туране я вижу одно преимущество перед собой — много миллионов подписчиков в инстаграме. Это единственное преимущество, которое я вижу у Турана перед собой. Но в остальном, я думаю, я как минимум не уступаю. Я лучше знаю украинский чемпионат, я лучше знаю футболистов, украинский язык, как видишь, знаю лучше, с молодежью работаю уже пятый год. Лучшего варианта на сегодня для Шахтера не существует.