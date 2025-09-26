Бенфика с Судаковым и Трубиным вырвала победу в Португалии благодаря дублю Павлидиса. Видео
Звездному новичку «орлов» не доверили исполнить пенальти
около 10 часов назад
В седьмом туре португальской Примейры Бенфика на своем поле одержала волевую победу над Жил Висенте.
Судьбу встречи решила стартовая половина первого тайма. Эштевеш открыл счет. Однако Павлидис сначала забил с игры, а затем реализовал пенальти, оформив дубль за восемь минут.
Голкипер Анатолий Трубин провел на поле 100 минут, совершил семь сэйвов, предотвратив 0,59 гола. Оценка от SofaScore 8.3, от WhoScored – 7.6.
Полузащитник Георгий Судаков отыграл 80 минут. Отдал 21 из 26 точных передач и выиграл обе верховые дуэли. Оценка от SofaScore 6.8, от WhoScored – 6.7.
Бенфика набрала 17 очков. Но у Порту (18) и Спортинга (15) есть по матчу в запасе.
Чемпионат Португалии, седьмой тур
Бенфика – Жил Висенте 2:1
Голы: Павлидис, 18, 26 (пен.) – Эштевеш, 11
Удаление: Эвертон, 90+9 (Жил Висенте, вторая ЖК)
