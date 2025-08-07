Сергей Стаднюк

Завершились первые матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Матч на Кипре между Арисом и греческим АЕКом стал настоящей перестрелкой уже в первой половине. Гости быстро захватили инициативу: Перейра открыл счет на 9-й минуте, а Релвас удвоил преимущество еще в первой трети тайма. Однако хозяева не растерялись – сначала отличился Какулис, а затем Голдсон сравнял счет. После перерыва команды играли осторожнее, так что результат 2:2 остался неизменным до финального свистка.

Нидерландский АЗ не оставил шансов Вадуцу, разгромив представителя Лихтенштейна с комфортным счетом. Перротт оформил дубль на 29-й и 74-й минутах, а Мердинк поставил точку ближе к завершению встречи. Во втором тайме хозяева могли забить еще, однако мяч Касия не был засчитан из-за офсайда.

Бельгийский Андерлехт также разгромил Шериф из Тирасполя. Ангуло открыл счет еще в первом тайме, Дольберг удвоил преимущество сразу после перерыва, а Версхарен завершил дело под конец матча. Гости не создали серьезной угрозы воротам бельгийцев и выглядели бледно в течение всего поединка.

Разгневанный Бешикташ продемонстрировал класс на выезде, осуществив еще один разгром над ирландским Сент-Патриксом. Турки забили три гола еще до перерыва – Жоау Мариу открыл счет, а Абрагам оформил дубль и реализовал пенальти. Хозяева ответили голом Пауэра в начале второго тайма, но на большее сил команды уже не хватило.

Ответные матчи состоятся в четверг, 14 августа.

Лига конференций. Третий раунд квалификации, первые матчи

Арис (Кипр) – АЕК (Греция) 2:2

Голы: Какулис, 18, Голдсон, 31 – Перейра, 9, Релвас, 14

АЗ Алкмаар – Вадуц 3:0

Голы: Перротт, 29, 74, Мердинк, 80

Андерлехт – Шериф 3:0

Голы: Ангуло, 17, Дольберг, 48, Версхарен, 81

Сент-Патрикс (Ирландия) – Бешикташ 1:4

Голы: Пауэр, 49 – Жоау Мариу, 8, Абрагам, 14, 23, 43 (пен.)

Напомним Бешикташ вылетел из Лиги Европы от Шахтера с общим счетом (2:6).