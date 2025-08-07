Бешикташ взбесился после Шахтера, АЗ и Андерлехт забили по три мяча соперникам
Результаты самых интересных первых матчей третьего раунда квалификации Лиги конференций
24 минуты назад
Завершились первые матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций.
Матч на Кипре между Арисом и греческим АЕКом стал настоящей перестрелкой уже в первой половине. Гости быстро захватили инициативу: Перейра открыл счет на 9-й минуте, а Релвас удвоил преимущество еще в первой трети тайма. Однако хозяева не растерялись – сначала отличился Какулис, а затем Голдсон сравнял счет. После перерыва команды играли осторожнее, так что результат 2:2 остался неизменным до финального свистка.
Нидерландский АЗ не оставил шансов Вадуцу, разгромив представителя Лихтенштейна с комфортным счетом. Перротт оформил дубль на 29-й и 74-й минутах, а Мердинк поставил точку ближе к завершению встречи. Во втором тайме хозяева могли забить еще, однако мяч Касия не был засчитан из-за офсайда.
Бельгийский Андерлехт также разгромил Шериф из Тирасполя. Ангуло открыл счет еще в первом тайме, Дольберг удвоил преимущество сразу после перерыва, а Версхарен завершил дело под конец матча. Гости не создали серьезной угрозы воротам бельгийцев и выглядели бледно в течение всего поединка.
Разгневанный Бешикташ продемонстрировал класс на выезде, осуществив еще один разгром над ирландским Сент-Патриксом. Турки забили три гола еще до перерыва – Жоау Мариу открыл счет, а Абрагам оформил дубль и реализовал пенальти. Хозяева ответили голом Пауэра в начале второго тайма, но на большее сил команды уже не хватило.
Ответные матчи состоятся в четверг, 14 августа.
Лига конференций. Третий раунд квалификации, первые матчи
Арис (Кипр) – АЕК (Греция) 2:2
Голы: Какулис, 18, Голдсон, 31 – Перейра, 9, Релвас, 14
Голы: Перротт, 29, 74, Мердинк, 80
Голы: Ангуло, 17, Дольберг, 48, Версхарен, 81
Сент-Патрикс (Ирландия) – Бешикташ 1:4
Голы: Пауэр, 49 – Жоау Мариу, 8, Абрагам, 14, 23, 43 (пен.)
Напомним Бешикташ вылетел из Лиги Европы от Шахтера с общим счетом (2:6).