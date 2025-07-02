Сергей Стаднюк

На Клубном чемпионате мира-2025 пока началась пауза между стадиями 1/8 и 1/4 финала. Однако украинский болельщик без футбола не останется. Вечером среды, 2 июня, после матча между Металлистом 1925 и Панатинаикосом (0:3) состоятся еще два спарринга с участием представителей УПЛ.

Заря сыграет против бывшего клуба Артема Милевского, венгерской Кишварды. Сначала игру было запланировано на 18:30 по Киеву, однако время начала сдвинули на полчаса вперед.

19:00 | Заря – Кишварда. Прямая трансляция

Также изменения произошли в контрольном матче с участием Полесья. Однако на этот раз был изменен еще и соперник. Игра между житомирянами и румынским Чиксередом (Меркуря-Чук), запланированная ранее, не состоится из-за инфекционного заболевания, которое охватило значительную часть состава соперника.