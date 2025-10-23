Без Різника. Шахтер объявил стартовый состав на матч Лиги конференций с Легией
Поединок скоро начнётся
Сегодня пройдет матч второго тура основного этапа Лиги конференций Шахтер – Легия.
Главный тренер донецкой команды Арда Тура объявил стартовый состав «горняков».
Шахтер: Фесюн, Марлон, Эгиналду, Швед, Изаки, Азаров, Грам, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Мейреллиш.
Матч Шахтер – Легия пройдет в польском Кракове и начнется в 19:45 по киевскому времени.
