Сергей Стаднюк

Посвященным матчу за Суперкубок УЕФА станет вечер среды, 13 августа. Также сегодня сыграют ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций между Башакшехиром и Викингом. Но, положа руку на сердце, этот матч скорее интересен только болельщикам обеих команд. Что касается нейтральных ценителей футбола, то их внимание, безусловно, будет сосредоточено на поединке за первый евротрофей в сезоне.

Накануне матча украинский защитник Илья Забарный официально стал игроком французского Пари Сен-Жермен, подписав пятилетний контракт после успешного медосмотра. По данным Transfermarkt, сумма сделки вместе с бонусами составила 63 миллиона евро, что делает его вторым самым дорогим футболистом в истории Украины после Михаила Мудрика.

Кроме того, центрбек стал первым украинцем в составе парижан, перейдя из английского Борнмута, где за два года зарекомендовал себя как один из лучших молодых центрбеков Премьер-лиги и был признан лучшим игроком клуба сезона 2023/24 по версии болельщиков. В новой команде Забарный выступит под номером 6 под руководством Луиса Энрике, который, по инсайдам, высоко оценивает его мастерство в игре в обороне и борьбе в воздухе.

Однако есть и ложка дегтя для украинского болельщика. Забарный, всё же, не вошел в заявку на матч против Тоттенхэма. При этом 22-летний футболист поехал с командой в Португалию на встречу, но может рассчитывать исключительно на тренировки. Интересно, что парижане включили в заявку россиянина Матвея Сафонова, которого Забарный не желает видеть в команде. Он заменил Джанлуиджи Доннарумму, которого оставили вне списка из-за его нежелания продлевать контракт с клубом. Итальянец, вероятно, является наибольшей потерей парижан перед матчем.

Также действующему победителю Лиги чемпионов не поможет один из лидеров центра поля Жоау Невеш. У португальца — дисквалификация из-за красной карточки. У Тоттенхэма потери серьёзнее. Не помогут Томасу Франку Ивес Биссума, Мэтью Крейг, Раду Дрегушин, Брайан Хиль, Деян Кулушевски, Джеймс Мэддисон, Манор Соломон. Под вопросом также молодой талант команды Кота Такаи.

📹 Матч на территории Украины в прямом эфире покажет сервис MEGOGO. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

22:00 | ПСЖ – Тоттенхэм. Прямая трансляция