Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса раскрыл кадровую ситуацию, и в частности готовность полузащитника Егора Ярмолюка, перед стартом на Евро-2025 (U-21).

Ярмолюк – это игрок, который выступает в английской премьер-лиге. Все это знают. Да, у него были определенные вопросы, связанные со здоровьем. Хочу подчеркнуть, что один из моих приоритетов в работе — это отношение к игрокам.

Они молодые, и несмотря на то, что они профессионалы, мы не можем работать с ними так же, как с футболистами, которые уже находятся в конце своей карьеры. Мы должны очень внимательно относиться к здоровью игроков – особенно молодых. Поэтому мы были в контакте с ним и с его клубом и ждали до последнего момента, чтобы принять решение по заявке.

У нас было несколько разговоров – люди из УАФ и я общались с игроком и с его командой. Мы все хотим лучшего для Егора. У него были определенные проблемы, но мы о нем позаботимся. В любом случае он выложится на максимум и будет готов играть столько минут, сколько ему предоставят.

Он присоединился к нам вчера [разговор состоялся в воскресенье – прим.]. Сегодня мы отправляемся в Словакию и с завтрашнего дня он будет работать с нами и будет доступен для матчей.

Батагов и Крупский? Мы работаем с ними. Есть еще другие игроки, у которых есть определенные моменты, связанные со здоровьем. Но это типичная ситуация для конца сезона, когда накапливаются усталость и травмы.

Я не хочу искать никаких оправданий. Мы счастливы, что у нас есть такая заявка футболистов, мы работаем с ними и очень важно, чтобы они чувствовали, что важны для нас.

Да, у этих игроков, которых вы упомянули, есть определенные нюансы со здоровьем. Но мы работаем с этим и заботимся о них. Я никогда не заставлю футболиста играть, если он не готов. Игроки выйдут на поле только, если готовы на все 100%. Мы не можем в таком молодом возрасте заставлять играть через боль или дискомфорт. Это не имеет смысла. У Батагова все хорошо. А Крупский на пути к полному восстановлению.

Могу сказать за себя – ментально я готов. Физически — уже немного старше и не могу играть, но ментально — я в правильном настроении. Да, некоторые другие игроки тоже закончили сезон с определенными проблемами. Например, Яцик и Салюк тоже имели определенные трудности. Но мы работаем над тем, чтобы подготовить их, – рассказал Мельгоса в интервью ua.tribuna.com.