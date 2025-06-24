Битва Трубина и одноклубников Мудрика за плей-офф. Выйдет ли Смоляков на КЧМ? Что посмотреть 24 июня
Расписание футбольных трансляций игрового дня вторника
18 минут назад
Вечер четверга, 24 июня, полностью будет посвящен матчам третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира. В группе C центральным матчем станет противостояние между Бенфикой и Баварией.
Команда из Мюнхена уже гарантировала себе выход в плей-офф, тогда как португальцы еще могут потерять вторую позицию. Бенфика не сможет рассчитывать на нескольких игроков основного состава, как и Бавария, хотя участие Мусиалы все еще возможно. История очных встреч однозначно на стороне немецкого клуба – 10 побед в 13 матчах. Для лиссабонцев это шанс прервать негативную серию и гарантировать себе выход на следующую стадию.
У Боки Хуниорс задача простая – забивать Окленду как можно больше. В случае поражения Бенфики и победы Боки над Оклендом все будет решать разница мячей. На данный момент португальцы имеют +6, а аргентинцы – -1. Казалось бы, попробуй забить шесть мячей даже самой слабой команде турнира, но в случае разгрома команды Анатолия Трубина в параллельном матче задача для Боки станет гораздо проще.
22:00 | Бенфика – Бавария. Прямая трансляция
22:00 | Окленд Сити – Бока Хуниорс. Прямая трансляция
В группе D задачи у Челси также проще не придумаешь. Ты не проигрываешь малознакомому сопернику – оставляешь соперника вне 1/8 финала. Однако следует напомнить, что скромный Эсперанс проиграл Фламенго с той же разницей мячей, как и команда дисквалифицированного Михаила Мудрика.
Лос-Анджелес Артема Смолякова уже остался без шансов на плей-офф (Челси и Эсперанс не могут одновременно набрать по ноль очков). Однако команда украинца в матче с сенсационным лидером будет бороться за престиж.
04:00 | Эсперанс Тунис – Челси. Прямая трансляция
04:00 | Лос-Анджелес – Фламенго. Прямая трансляция
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