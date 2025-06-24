Сергей Стаднюк

Вечер четверга, 24 июня, полностью будет посвящен матчам третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира. В группе C центральным матчем станет противостояние между Бенфикой и Баварией.

Команда из Мюнхена уже гарантировала себе выход в плей-офф, тогда как португальцы еще могут потерять вторую позицию. Бенфика не сможет рассчитывать на нескольких игроков основного состава, как и Бавария, хотя участие Мусиалы все еще возможно. История очных встреч однозначно на стороне немецкого клуба – 10 побед в 13 матчах. Для лиссабонцев это шанс прервать негативную серию и гарантировать себе выход на следующую стадию.

У Боки Хуниорс задача простая – забивать Окленду как можно больше. В случае поражения Бенфики и победы Боки над Оклендом все будет решать разница мячей. На данный момент португальцы имеют +6, а аргентинцы – -1. Казалось бы, попробуй забить шесть мячей даже самой слабой команде турнира, но в случае разгрома команды Анатолия Трубина в параллельном матче задача для Боки станет гораздо проще.

В группе D задачи у Челси также проще не придумаешь. Ты не проигрываешь малознакомому сопернику – оставляешь соперника вне 1/8 финала. Однако следует напомнить, что скромный Эсперанс проиграл Фламенго с той же разницей мячей, как и команда дисквалифицированного Михаила Мудрика.

Лос-Анджелес Артема Смолякова уже остался без шансов на плей-офф (Челси и Эсперанс не могут одновременно набрать по ноль очков). Однако команда украинца в матче с сенсационным лидером будет бороться за престиж.