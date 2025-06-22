Полузащитник Манчестер Сити Оскар Бобб прокомментировал возвращение Родри, который провел первый матч в основном составе после тяжелой травмы колена — разрыва передней крестообразной связки. Испанец вышел на поле в стартовом туре группы G Клубного чемпионата мира против Видада, помогая своей команде одержать победу со счетом 2:0.

Сам Бобб пропустил часть прошлого сезона из-за перелома ноги, но признался, что пример Родри вдохновлял его на протяжении всего периода восстановления:

Мы провели много дней вместе, и его сила духа очень помогла мне. Быть рядом с таким опытным футболистом было настоящей привилегией. Несмотря на то, что его травма была значительно тяжелее, он каждый день работал над собой, не сдавался и оставался сильным.

Родри — настоящий лидер. Он превосходен во всем — чуткий, добрый и очень ответственный, — приводит слова Бобба официальный сайт ФИФА.

Матч с Видадом стал для Родри первым в основном составе Ман Сити за последние девять месяцев.

В следующем туре группы G Манчестер Сити сыграет с Аль-Айном (ОАЭ).