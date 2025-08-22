Сергей Стаднюк

Защитник Динамо Александр Сирота продолжит карьеру в Турции. Об этом сообщает пресс-служба киевлян.

25-летний футболист будет выступать за местный Коджаэлиспор. Стороны достигли соглашения об арендном соглашении, которое будет действовать до завершения текущего сезона. Команда является новичком Суперлиги, но за два стартовых тура в элите не набрала ни одного очка.

В прошлом году Сирота также выступал в аренде – в составе Маккаби Хайфа. В чемпионате Израиля он провел 22 матча, еще 2 сыграл в национальном Кубке и 2 поединка в квалификации Лиги конференций.

Интересна ситуация с контрактом центрбека. Дело в том, что ранее конечный его срок указывался как конец сентября 2025 года. Однако срок аренды рассчитан вплоть до лета 2026 года. То есть, соглашение с Динамо ранее было продлено без уведомления для общественности. Когда оно истечет и сыграет ли футболист ещё когда-нибудь за «бело-синих» остается неизвестным.

