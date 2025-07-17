Сергей Стаднюк

Завершилось большинство ответных матчей первого раунда квалификации Лиги конференций. К вашему вниманию результаты матчей, где в заявку на игру попал хотя бы один украинец.

18-летний нападающий Даугавпилса Артем Гаржа остался в запасе.

32-летний полузащитник Гегельманна Артем Щедрый провел на поле 62 минуты.

27-летний полузащитник Ордабасы Юрий Вакулко отыграл 67 минут, заработал желтую карточку, его 26-летний одноклубник Владислав Наумец провел на поле 77 минут.

31-летний защитник Пюника Сергей Вакуленко отыграл весь матч.

29-летний защитник Урарту Евгений Цымбалюк и 32-летний защитник Антон Братков провели на поле весь матч, 33-летний нападающий Артем Полярус отыграл первый тайм.

22-летний защитник Нымме Калью Данило Мащенко провел на поле все 120 минут, 20-летний полузащитник Александр Мусолитин также отыграл от свистка до свистка.

В следующем раунде Пюник сыграет против венгерского Дьора. Нымме Калью будет противостоять ирландскому Сент-Патриксу, который прошел другой балтийский клуб украинца Гегельманн.

Лига конференций. Квалификация, ответные матчи первого раунда

ДФЦ Даугавпилс (Латвия) – Влазния (Албания) 2:4 (первый матч – 1:0)

Голы: Вильямс33, Диалло, 35 – Менса Альберт, 22, Яго, 45+1, Додай, 74, Мала, 87

Гегельманн (Литва) – Сент-Патрикс (Ирландия) 0:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Мелия, 6, Ливи, 56

Ордабасы (Казахстан) – Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:1 (первый матч – 3:4)

Голы: Жумабек, 90+6 – Бидзинашвили, 13

Пюник (Армения) – Тре Фиори (Сан-Марино) 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Отубанджо, 14 (пен.), 85, Алемао, 24, Нубисси, 40 (пен.), Манфрони, 89 (автогол)

Неман (Белорусь) – Урарту (Армения) 4:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Савицкий, 42, Зубович, 58, Пушняков, 82, Кравцов, 88

Партизани (Албания) – Нымме Калью (Эстония) 0:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Иванов, 104

* на 80-й минуте Скука (Партизани) не реализовал пенальти

Напомним, в первом матче Вакулко оформил результативную передачу.